Disney+: offerta sull'abbonamento triennale a circa 5 dollari al mese

Disney+ si prepara al lancio del prossimo mese e sta cercando di partire sin da subito con una grande base di utenti fidelizzati. Oltre all'impressionante libreria disponibile, la società sta tentando gli utenti con offerte molto competitive.

L'ultima offerta in questo senso è arrivata oggi con una tariffa mensile di 6.99$ e una annuale da 69.99$. I clienti che si abboneranno al pacchetto triennale riceveranno un prezzo bloccato di 169.99$, che corrispondono a circa 5$ al mese. I membri del Founders Circle (ovvero gli utenti che si sono iscritti alla mailing list Disney+) hanno ricevuto il codice promozionale "PARKPASS3YEARS" direttamente tramite email. La promozione non è valida per il pacchetto bundle che include ESPN e Hulu insieme ai contenuti Disney.

Insomma, il nuovo servizio streaming targato Disney sta cercando di attirare il maggior numero di clienti per competere con Netflix e Amazon Prime sin dal day one. L'attenzione su Disney+ è alta, tanto che da giorni circola in rete una truffa relativa alla ricerca di improbabili beta tester italiani. Tra contenuti e prezzi allettanti, Disney+ riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo presto.