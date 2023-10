Disney+: il piano con pubblicità è un successo tra gli utenti, a breve in Italia

Se, guardando i commenti sui social, stavate pensando che l'introduzione della pubblicità su Disney+ potesse far scendere il numero di abbonati alla piattaforma, è giunto ancora una volta il momento di ricredervi ed evitare di fare affidamento unicamente alla vostra bolla. Infatti, sono i dati a descrivere un successo.

A tal proposito, come riportato da Gizmodo e The Verge, Rita Ferro, President of Global Advertising di Disney, ha affermato che i 10 mesi di test effettuati in merito alla pubblicità opzionale hanno dimostrato che, citiamo testualmente, "il 50% dei nuovi abbonati sceglie il piano con pubblicità e da marzo a settembre 2023 il servizio ha registrato un aumento del coinvolgimento del 35%".

Ricordiamo che all'estero i costi di Disney+ risultano di 7,99 dollari al mese per il piano con pubblicità e 13,99 dollari al mese per quello senza pubblicità. In ogni caso, è giunto il momento di portare il piano pubblicitario in Europa, quindi non sorprende che il lancio sia previsto per l'1 novembre 2023. Come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, da noi il costo sarà di 5,99 euro al mese.

Da notare il fatto che anche Netflix ha beneficiato delle ultime novità introdotte. Infatti, i dati più recenti indicano che, dopo lo stop alla condivisione delle password, Netflix ha guadagnato 9 milioni di abbonati. Tra l'altro, anche in quel contesto si sta puntando sempre di più sul piano con pubblicità, tanto che per i nuovi abbonati non c'è più la possibilità di sottoscrivere il piano Base senza annunci.