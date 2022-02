Disney Plus, il futuro sono i contenuti in diretta? Primi test per gli Oscar 2022

In occasione della cerimonia in cui sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2022, Disney Plus ha testato il suo primo live streaming. La conferma è arrivata direttamente da un portavoce a The Verge.

"Abbiamo eseguito un test per le funzionalità di live streaming su Disney+ negli Stati Uniti con le nomination agli Academy Award di questa mattina", ha detto la società a The Verge in una nota. "Siamo soddisfatti dei risultati e continueremo a testare come parte del nostro approccio continuo e iterativo per offrire le migliori esperienze utente ai consumatori".

Non è chiaro che tipo di progetti abbia in serbo la casa di Mickey Mouse per il futuro, ma l'eventuale arrivo dei contenuti in live streaming apre sicuramente le porte a nuovi approcci. Negli Stati Uniti, l'azienda potrebbe implementare anche il live streaming dei servizi controllati come Hulu ed ESPN Plus, mentre per quanto riguarda l'Europa almeno nell'immediato appare difficile ipotizzare un possibile arrivo dello sport in diretta su Disney Plus.

La compagnia ha affermato che sta esaminando le varie possibilità sul tavolo e come potrebbero essere integrato i contenuti live in Disney Plus. "Per i nostri contenuti di fama mondiale sarebbe l'estensione naturale dopo anno di esperienza" ha spiegato Disney. Nel frattempo, negli ultimi giorni sono arrivate smentite sulla possibile produzione di reality show su Disney Plus.