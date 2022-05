Disney Plus sorride e continua a crescere: 8 milioni di nuovi abbonati

Disney+ ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo trimestre dello scorso anno, nel corso del quale ha aggiunto 7,9 milioni di nuovi abbonati. Si tratta di risultati ben diversi rispetto a quelli svelati dalla trimestrale di Netflix di qualche settimana fa.

Complessivamente, Disney+ in totale ha 87,6 milioni di abbonati, esclusi i 50,1 milioni di abbonati a Disney Plus hotstar. Solo negli Stati Uniti e Canada, il servizio di streaming di Mickey Mouse ha 7,1 milioni di abbonati in più rispetto ad un anno fa, 44,4 milioni per la precisione.

Il colosso dell’intrattenimento ha spiegato che il numero di abbonati per la sua offerta di streaming, che include Hulu ed ESPN Plus, è cresciuto oltre i 205 milioni, in aumento rispetto ai 196,4 milioni registrati a gennaio.

Come abbiamo avuto modo di spiegare, Netflix ha registrato la prima perdita di abbonati da oltre 10 anni, che ha suonato come un campanello d’allarme importante per la compagnia di Reed Hastings, la quale ha messo in campo una serie di misure per bloccare questa emorragia che sta interessando il servizio. Secondo le ultime indiscrezioni, Netflix vorrebbe accelerare sullo stop all’account sharing e sul lancio degli abbonamenti economici con pubblicità, al punto che si parla di un debutto già entro la fine dell’anno, nel Q4 2022.