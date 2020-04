Alla ricerca di uno sfondo per le videochiamate? Disney ne ha pubblicati 31 di Star Wars!

Le videochiamate, a causa della pandemia di Coronavirus, sono ormai entrate nel quotidiano di milioni di persone che ogni giorno utilizzano servizi come Zoom, Skype e Google Meets per mettersi in contatto con amici e colleghi di lavoro. Ebbene, se siete alla ricerca di uno sfondo da utilizzare, in vostro soccorso arriva Disney.

La casa di Mickey Mouse, infatti, ha pubblicato sul blog ufficiale di Star Wars ben 31 sfondi gratuiti, in alta definizione, a tema Star Wars.

Le immagini hanno ad oggetto molte delle ambientazioni che i fan della popolare saga cinematografica riconosceranno immediatamente: dalle rovine della Morte Nera a hoth, passando per il ponte dell'Imperial Star Destroyer ed il Millennium Falcon. Ce n'è davvero per tutti i gusti.

Per effettuare il download basta semplicemente fare click sull'immagine scelta e poi scaricarla attraverso il tasto destro del mouse. A quel punto entrerà in gioco l'applicazione che si utilizza per le videochiamate e le impostazioni dedicate.

La risoluzione massima garantita è di 1080p, ed al momento non sappiamo se Disney abbia intenzione di mettere a disposizione anche sfondi in 4K, ma già così lo stupore dei vostri interlocutori sarà assicurato!



Sempre a proposito delle videochiamate, è emerso di recente che Whatsapp potrebbe aumentare il limite massimo di partecipanti.