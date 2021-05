Disney punta sulle vendite online: i 15 negozi in Italia chiuderanno i battenti

Disney continua a puntare sull'online e sugli e-commerce. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore, infatti, la casa di Mickey Mouse chiuderà i 15 brand store aperti attualmente in Italia, per concentrarsi sulle vendite online.

Tale decisione avrà un impatto su 230 persone, che quindi perderanno il posto di lavoro dopo un periodo non certo semplice, dal momento che nei mesi della pandemia hanno alternato periodi di cassa integrazioni a periodi di lavoro non brillanti.

I sindacati, con una nota pubblicata ieri, fanno sapere che la società americana ha comunicato la messa in liquidazione lo scorso 19 Maggio, e promettono battaglia. Filcams CGIL, Fisascat Cisl ed Uiltucs, infatti, lamentano che la decisione sarebbe stata data senza "nessuna prospettiva" e "proposte perla tutela occupazionale". La decisione è stata definita "grave" soprattutto perchè arriva da un "marchio importante, punto di riferimento in molti centri storici per adulti e bambini".

"Dopo l'emergenza sanitaria e le tante restrizioni, i periodi di cassa integrazione alternati a periodi di lavoro non certo brillanti, dopo l'anno più difficile, ora più di 230 famiglie dovranno affrontare un'ulteriore fase difficile e piena di incertezza" conclude il comunicato. Martedì prossima è prevista un'assemblea unitaria dei lavoratori per fare il punto sulla situazione.