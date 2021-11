Disney+ a quota 118 milioni di abbonati, ma la crescita rallenta

Nella notte italiana Disney ha diffuso i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell'anno, nel corso del quale ha registrato 18,53 miliardi di Dollari di entrate ed un utile per azione di 0,37 Dollari. Tra i focus della conference call c'è stata anche la questione relativa a Disney+, il servizio di streaming arrivato anche in Italia.

Complessivamente, a livello mondiale Disney+ conta 118,1 milioni di abbonati, 2,1 milioni in più rispetto al trimestre precedente.

Sebbene si tratti di dati importanti, però, la casa di Mickey Mouse evidenzia come la crescita sia rallentata in maniera importante: basti pensare che nel trimestre precedente la piattaforma di streaming aveva riportato 12,4 milioni di nuovi abbonati, mentre nel Q1 2021 erano 8,7 milioni. Secondo Disney questo rallentamento sarebbe dovuto anche a Disney Plus Hotstar, una versione del servizio disponibile nel mercato indiano che ha perso 2 milioni di sottoscrizioni, mentre in USA ed Europa è stato riportato un incremento di 4 milioni di abbonati.

Crescita rallentata anche per Hulu ed ESPN+: il primo ha riportato 700mila nuovi abbonati, mentre ESPN+ 2,3 milioni.

"Riconosciamo che il modo più efficace per far crescere le nostre piattaforme di streaming in tutto il mondo sia proporre nuovi contenuti" ha affermato Chapek, che ha specificato come Disney stia lavorando ad oltre 340 nuovi progetti.

Ricordiamo che qualche giorno fa è stata lanciata un'interessante offerta di Disney+ che permette di ottenere un mese ad 1,99 Euro. Di recente è anche stato annunciato l'arrivo di 13 film in IMAX su Disney+ a novembre.