Disney ha realizzato un robot-stuntman in grado di volare (e cadere) come i supereroi

A quanto pare nel breve tempo i robot potrebbero prendere il posto anche degli stuntman, a dimostrazione del fatto che i progressi registrati negli ultimi tempi hanno interessato praticamente tutti gli aspetti. Disney, nel filmato che vi proponiamo in calce, non ha fatto altro che confermare tale tesi.

Un nuovo rapporto pubblicato dai ragazzi di TechCrunch, infatti, mette in mostra i progressi registrati dall'azienda nel campo dell'animatronica. I robot, come si può ampiamente vedere nel filmato, sono incredibilmente realistici, e sono stati progettati per intrattenere la folla nei parchi a tema Disney e nei vari resort. Gli utilizzi sono davvero molteplici, in quanto vista la solidità possono a tutti gli effetti riprendere le movenze degli stuntman ed attori nei molteplici film della casa di produzione.

Il tutto è frutto del progetto Stickman della compagnia, attraverso cui gli ingegneri Disney stanno sviluppando dei robot umanoidi progettati per effettuare acrobazie aeree, il tutto grazie a dei laser ed accelerometri a cui si aggiungono dei giroscopi integrati che regolano la posizione a mezz'aria dei robot, facendoli coordinare perfettamente.

Disney almeno al momento non ha fatto sapere in quali parchi a tema verranno impiegati tali robot, e sul web è già partito il totopark tra gli appassionati.

A livello tecnico, Morgan Pope, un ricercatore associato di Disney, parlando con TechCrunch ha affermato che la posizione di caduta dei robot è battezzata "uncanny valley", in quanto non è nè completamente realistica, tanto meno completamente falsa.

Nell'intervista, disponibile per intero a questo indirizzo, il ricercatore si è anche soffermato sulle molteplici opportunità offerte da questi robot.