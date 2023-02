Disney+ registra il primo calo di abbonati della sua storia: sono 2,4 milioni in meno

Trimestrale in chiaroscuro per Disney. La casa di Mickey Mouse la scorsa notte ha annunciato i risultati finanziari relativi al Q4 2022, nel corso del quale il servizio Disney+ ha registrato un calo di 2,4 milioni di abbonati, il primo della sua storia.

Tale calo è stato superiore a quanto previsto dagli analisti, ed è legato al calo degli abbonati ad Hotstar che ha perso 3,8 milioni di abbonati in India ed in alcune parti del sud-est asiatico.

Complessivamente, le sottoscrizioni a Disney+ a fine 2022 si attestavano a 161,8 milioni: negli USA il servizio ha guadagnato 200mila abbonati, mentre Hulu 800mila attestandosi a 48 milioni. In crescita anche ESPN+, di 600mila utenti a 24,9 milioni.

Nel Q4 2022 Disney ha registrato un fatturato di 23,51 miliardi di Dollari, in crescita dell’8% e superiore ai 23,37 miliardi di Dollari messi in conto dagli analisti. Nonostante ciò però il CEO Bob Iger ha annunciato che i prossimi mesi saranno caratterizzati da una “trasformazione significativa che massimizzerà il potenziale dei nostri temi ed i nostri marchi e franchising”. L’amministratore delegato ha annunciato tagli per 7mila posti di lavoro: i licenziamenti interesseranno il 3,2 % della forza lavoro globale allo scopo di ridurre i costi.

Iger ha spiegato che nonostante l’aumento dei prezzi di Disney+ negli USA, dove il prezzo è passato da 7,99 a 10,99 Euro, “abbiamo registrato solo una perdita minima di abbonamenti”.