Disney+: rimossa la prova gratuita di una settimana, anche in Italia!

A qualche mese di distanza dal lancio in Italia di Disney+, arriva una brutta sorpresa per i non clienti che intendono provare il catalogo della piattaforma di streaming di Mickey Mouse. Come osservato da alcuni colleghi americani, infatti, non è più possibile godere dei sette giorni di prova gratuiti.

Dopo aver letto la notizia su Techradar abbiamo provato a visitare il sito web di Disney+ dalla modalità incognito di Google Chrome e purtroppo abbiamo potuto constatare con mano che anche nel nostro paese è attiva la novità.

Visitando la homepage di Disney+, infatti, ci siamo ritrovati di fronte alla schermata che mostriamo nello screenshot: i gestori hanno rimosso il tasto per avviare la prova gratuita, ed ora è possibile solo effettuare l'abbonamento mensile al costo di 6,99 Euro oppure scegliere l'opzione annuale da 69,99 Euro che però permette di risparmiare oltre il 15%.

In una dichiarazione rilasciata da un portavoce a CNET, Disney fa sapere che "la proposta del nostro catalogo è abbastanza attraente". Non sappiamo se si tratti di una decisione definitiva o temporanea, ma siamo sicuri che sia destinata a far discutere.

Anche Netflix lo scorso anno aveva cancellato il mese di prova gratis, salvo poi tornare sui propri passi e reintrodurla con delle novità di rilievo.