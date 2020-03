Disney+: rinviato il debutto in Francia. Confermato il lancio in Italia

Dopo aver annunciato la riduzione della qualità al lancio, Disney ha anche rivelato che rinvierà il lancio di Disney+ in Francia al 7 Aprile. Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, però, non sembrano esserci avvisaglie di una possibile estensione della scelta anche nel nostro paese.

Kevin Mayer, Chairman of Direct-to-Consumer & International della Walt Disney Co, in una dichiarazione diffusa alla stampa ha specificato che la scelta di rinviare il lancio in Francia è stata presa a seguito di una richiesta sopraggiunta da parte del Governo centrale, che evidentemente vuole evitare la congestione della rete.

Qualche giorno fa la società aveva annunciato il rinvio del lancio di Disney+ anche in India a causa del Coronavirus.

Per tutte le informazioni sul catalogo, i prezzi ed i dispositivi compatibili con Disney+, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.

Al momento non sembrano esserci avvisaglie di una possibile estensione della stessa decisione presa in Francia anche nel nostro paese. Disney+ debutterà in Italia dopodomani, martedì 24 Marzo 2020.

Ricordiamo che queste sono le ultime ore per poter accedere alla promozione sull'abbonamento annuale che consente di risparmiare 10 Euro rispetto al prezzo di listino.