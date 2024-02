Disney+ segue Netflix: ecco da quando non si potrà più condividere la password

Il riscontro ottenuto da Netflix con lo stop alla condivisione password sta spingendo anche altre compagnie del comparto streaming a fare lo stesso per incrementare i profitti. Disney+ ha intenzione di fare lo stesso ed ha annunciato la data in cui scatterà il crackdown.

La casa di Mickey Mouse, infatti, ha confermato che dal 14 Marzo 2024 scatteranno le misure che impediranno agli utenti di condividere gli abbonamenti. La comunicazione non è arrivata attraverso la classica nota stampa, ma come spiegato da Gizmochina gli iscritti ad Hulu (un altro servizio che rientra nell’orbita della Walt Disney Company) hanno ricevuto una mail in cui viene confermata tale data per lo stop al password sharing. Nell’email si legge che Hulu implementerà delle “limitazioni alla condivisione del tuo account al di fuori della tua famiglia".

A rafforzare quella che inizialmente sembrava essere solo un’ipotesi ci ha pensato Arstechnica, che ha avuto modo di chiedere a Disney qualche delucidazione sulla situazione, ricevendo la conferma che dal 14 Marzo 2024 gli utenti Disney+ non potranno più condividere le password degli account con amici o persone che non rientrano nel nucleo familiare. A stretto giro di orologio comunque Disney provvederà a notificare tutte le informazioni agli abbonati a Disney+.

Resta da capire in che modo Disney analizzerà l’utilizzo degli account da parte degli utenti per identificare le possibili violazioni.