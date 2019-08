Disney+ sfida Netflix: 4K, Dolby Vision e nessuna pubblicità per 4 utenti a 6.99$ al mese

Disney+ arriverà il prossimo 12 novembre negli Stati Uniti e in altri paesi, portando con sé aspettative molto alte sul nuovo servizio. Finora si è parlato di lotta a Netflix attraverso un catalogo ricco e a prezzi competitivi, ma non si era mai entrati nel dettaglio dell’offerta proposta da Disney.

Ora però, con le informazioni fornite D23 Expo, è possibile farsi un’idea più precisa di cosa otterranno i futuri abbonati al servizio. L’abbonamento è unico e costa 6.99$ al mese, cifra che comprende la possibilità di creare sette account diversi, mentre la visione contemporanea è possibile fino a quattro account alla volta. Il download dei contenuti non ha limiti, si possono quindi scaricare e vedere offline tutti i film del catalogo su 10 dispositivi differenti.

Interessanti le informazioni sugli aspetti tecnici del servizio, che offre uno streaming, dove disponibile e in base al contenuto, fino al 4K con HDR. HDR che sarà presente in due formati, il classico HDR10 con metadati statici e il Dolby Vision con metadati dinamici. Sul fronte audio invece, anche qui in base al contenuto, sarà possibile utilizzare anche il Dolby Atmos e l'audio a oggetti. Disney ha precisato che il servizio non conterrà pubblicità di alcun tipo.

Il paragone con Netflix fa capire bene l’approccio aggressivo di Disney sul mercato. Il piano base di Netflix negli USA comprende, a 9 dollari al mese, la visione di film e serie TV in SD, niente alta definizione, e su un solo dispositivo.

Disney+ costerà meno e offrirà molto di più, almeno sul fronte prettamente tecnico, per un servizio che si sta facendo sempre più allettante, visti anche i tanti contenuti in arrivo, dal promettente The Mandalorian all’appena annunciato She-Hulk.