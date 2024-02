Disney+, stop alla condivisione delle password al via: ecco come funzionerà

In occasione della trimestrale, Disney+ aveva annunciato lo stop alla condivisione password. A quanto pare però la casa di Mickey Mouse ha deciso di fare le cose in fretta e, come riportato dai colleghi di The Verge ha iniziato ad informare gli utenti negli Stati Uniti.

In una mail inviata agli abbonati, Disney+ ricorda che il contratto di servizio è stato modificato e sottolinea che gli utenti non si possono condividere le password al di fuori della propria famiglia “a meno che diversamente consentito dall’abbonamento”, il che suggerisce il possibile arrivo di una nuova opzione che permetterà proprio di condividere il profilo.

Nella mail, Disney+ spiega che l’applicazione sarà in grado di analizzare l’utilizzo dell’account per “determinarne la conformità”, ma non ha ovviamente spiegato come funzionerà questo sistema. “Stiamo aggiungendo limitazioni alla condivisione del tuo account al di fuori del tuo nucleo familiare e vogliamo spiegare come valutare la conformità a tali limitazioni” continua la mail, in cui ricorda che nel contratto di servizio il servizio etichetta come “domestica” , “la raccolta di dispositivi associati alla residenza personale principale degli abbonati utilizzati dalle persone che vi risiedono”.

La nuova norma sarà già applicata ai nuovi abbonati, mentre per quelli con una sottoscrizione già attiva entrerà in vigore il 14 Marzo 2024, come annunciato nella trimestrale.