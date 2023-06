Altro che Disney, la storia de 'La Sirenetta' vi farà accapponare la pelle

Le fiabe classiche della Disney sono sicuramente adatte a tutti ma spesso le versioni "originali" di questi racconti sono più oscuri del previsto. Poiché recentemente è uscito il live action de "La sirenetta" - che sta distruggendo il Box Office - è il momento di parlarvi del vero racconto.

La storia venne scritta per la prima volta da Hans Christian Andersen e pubblicata negli anni '30 dell'Ottocento e tradotta in inglese negli anni '70 dell'Ottocento. Mentre l'opera per bambini della Disney racconta di un lieto fine, nel racconto originale la sirenetta, che non ha nome, oltre a perdere la sua voce si taglia la lingua... ma questo è solo l'inizio.

Il principe Eric - bello e accattivante nella fiaba che tutti conosciamo - nella versione di Andersen, oltre a non avere un nome, incontra la "sirenetta" mentre è una schiava. La relazione della sirena con il principe è piuttosto tossica e lui non sembra avere alcuna intenzione di sposarla: "Ariel" della favola originale, infatti, non si sposerà mai con il principe.

Lui prenderà in sposa un'altra donna e la sirenetta muore in quello che equivale a suicidio (poiché se non avesse sposato il principe alla fine sarebbe morta) incapace di pugnalare il suo amato addormentato. Inoltre nella favola Disney mancano alcuni elementi originali della storia di Andersen, come la figura della nonna (che spiegherà alla nipote che le sirene non hanno anima) e le sorelle, sirene mitologiche che attirano alle morte i marinai con le loro canzoni.