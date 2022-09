Disney studia un abbonamento come Amazon: arriva Disney Prime?

A quanto pare, Disney starebbe valutando un programma di abbonamento simile ad Amazon Prime per i propri prodotti e servizi. A riportare la notizia è il Washington Post, secondo cui questo abbonamento offrirà agli utenti sconti e vantaggi speciali, proprio come fa Amazon.

Il programma sarebbe noto internamente proprio come “Disney Prime”, a conferma di come Amazon sia ispirata dalla compagnia di Seattle in questo progetto.

Il lancio però non dovrebbe avvenire a stretto giro di orologio, e le persone che hanno familiarità con la questione sostengono che le discussioni sarebbero ancora nelle fasi iniziali. Resta da capire anche che tipo di prezzo sarà imposto dalla società agli utenti.

Il Washington Post ha interpellato direttamente Disney per ottenere qualche riscontro a riguardo. Kristina Shake, vicepresidente esecutiva senior e chief communication officer di Disney ha affermato che “la tecnologia ci offre nuovi modi per personalizzare l’esperienza del consumatore in modo da offrire intrattenimento, esperienze e prodotti più rilevanti per ciascuno dei nostri clienta. Un programma di abbonamento è solo una delle idee interessanti che può essere presa in considerazione”.

Sui contenuti di Disney Prime ancora non sappiamo molto, a parte che sarebbero in programma alcuni test che potrebbero portare al lancio di prodotti esclusivi per gli abbonati.

Nel frattempo, è emerso che dall’8 Dicembre Disney dovrebbe lanciare il nuovo abbonamento Disney+ con pubblicità.