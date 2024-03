Disney+ in super offerta a 1,99 euro al mese per 3 mesi: ancora poche ore

Su queste pagine abbiamo già presentato i film in uscita su Disney+ a marzo 2024. Se siete attratti da uno di essi, ora potrebbe essere il momento ideale per abbonarvi. La piattaforma di streaming ha infatti lanciato una promozione allettante.

Abbonamento a Disney+ in SUPER OFFERTA

Se siete dei nuovi utenti o state rientrando dopo un periodo di assenza, potrete usufruire di 3 mesi di abbonamento a Disney+ al prezzo speciale di. Questa offerta riguarda il piano Standard con Pubblicità. Tenete però presente che scadrà il 14 marzo, quindi vi consigliamo di affrettarvi. Visitate subito il sito Web ufficiale di Disney+ per approfittarne!

Il servizio di streaming propone per l'occasione diverse novità. Ad esempio, la pagina relativa all'offerta menziona l'imminente arrivo di "Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)" previsto per il 15 marzo. Non sembra quindi un caso che l'offerta sia valida solo fino al 14 marzo.

Infine, se siete interessati agli altri contenuti futuri, date un'occhiata anche al nostro articolo sulle serie TV in arrivo su Disney+ a marzo. Tra queste, ci sono i nuovi episodi della seconda stagione di "Extraordinary", "Morte e altri dettagli", "Photographer", "X-Men '97" e "Nell - Rinnegata". Approfittate di questa opportunità entro il 14 marzo e immergetevi nel mondo delle emozionanti novità cinematografiche e seriali di Disney+!