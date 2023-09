Disney+ in super offerta a 1,99 Euro al mese per tre mesi: i dettagli della promozione

In attesa dell'aumento dei prezzi di Disney+, la piattaforma di Mickey Mouse propone una super promozione sul proprio abbonamento al servizio di streaming.

Coloro che quest'oggi si sono collegati alla homepage di Disney+ avranno sicuramente notato che fino al 20 Settembre 2023 è disponibile una promozione che consente di ottenere l'accesso a tre mesi di Disney+ al prezzo di 1,99 Euro al mese, che si traduce in un risparmio superiore al 75% rispetto al prezzo mensile attualmente di 8,99 Euro al mese.

Come leggiamo direttamente nelle condizioni, l'offerta è valida fino alle ore 23:59 del 20 Settembre 2023 ed è riservata ai nuovi abbonati a Disney+ o a coloro che desiderano riattivare un abbonamento Disney+ e che hanno almeno 18 anni.

Al termine del periodo promozionale, la sottoscrizione si rinnoverà automaticamente al prezzo Premium di 11,99 Euro in vigore dal 1 Novembre 2023, salvo disdetta tramite la pagina dalle impostazioni. Ricordiamo che proprio da Novembre i prezzi di Disney+ cambieranno e passeranno pari a 8,99 Euro al mese per il piano Standard e 11,99 Euro per quello Premium, mentre sarà introdotto il livello Standard supportato da pubblicità a 5,99 Euro al mese.

Con questa nuova promozione è chiaro che Disney+ intende accaparrarsi quanti più clienti possibili con la speranza che restino tra le proprie fila anche dopo gli aumenti.