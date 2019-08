Disney+: svelata la lista dei dispositivi supportati al lancio

Disney ha svelato la lunga lista dei dispositivi su cui sarà possibile accedere alla piattaforma di streaming Disney+, che verrà lanciata il prossimo mese di Novembre negli Stati Uniti e sarebbe in arrivo in Europa a Marzo. Saranno supportati tutti i devices previsti, inclusi Roku, Apple TV, Chromecast ed alcune console di gioco e smartphone.

Di seguito la lista completa delle piattaforme da cui sarà possibile accedere al catalogo:

Apple TV (tvOS)

Dispositivi mobili basati su Android

Android TV

Chromecast

Sistemi operativi desktop

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

PlayStation 4

Roku

Roku TV

Xbox One

Sorprendentemente, non è presente Amazon Fire TV, che è uno dei dongle per lo streaming più popolari del mercato, e non è chiaro se Disney abbia intenzione di supportarlo in futuro. Interpellata da The Verge, la casa di Mickey Mouse ha precisato che al momento non ha alcun annuncio da fare a riguardo.

I clienti saranno in grado di effettuare l'iscrizione a Disney+ da tutti gli OS e dispositivi, il che renderà l'intero processo molto più semplice.

Disney+ sarà disponibile ad un costo di 6,99 Dollari al mese, con la possibilità di acquistare un abbonamento annuale a 69,99 Dollari, che si tradurrà in un risparmio di poco più di 13 Dollari. C'è molta attesa per l'arrivo del servizio anche in Europa, ed a riguardo non sono arrivate indicazioni di alcun tipo.