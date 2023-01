Disney+, la TV di casa come il cinema: IMAX Enhanced si espande con sonoro cinematografico

Dopo l'arrivo del piano con pubblicità di Disney+, la piattaforma di streaming della Casa di Topolino si appresta oggi ad includere un'altra novità che farà la felicità dei cinefili incalliti. In particolare, Disney sta per migliorare nettamente l'esperienza sonora dei film compatibili con il formato IMAX.

Per chi non lo sapesse, Disney+ ha adottato il formato "IMAX Enhanced" per alcuni film a novembre 2021, promettendo di fornire un'esperienza visiva quanto più simile a quella di una sala cinematografica. Ora, però, l'azienda ha deciso di implementare un sonoro "IMAX Signature" di DTS, che dovrebbe aumentare la qualità dell'audio per raggiungere livelli davvero vicini a quelli di un cinema.

Al momento, purtroppo, non sappiamo cosa cambierà nello specifico, perché Disney non ha fornito alcuna informazione tecnica a riguardo, limitandosi a spiegare che il suo obiettivo è quello di "preservare la piena dinamicità dei mix audio originali" e che dietro la nuova tecnologia vi sono DTS e Xperi. Sembra però che i film che riceveranno la categorizzazione "IMAX Enhanced", d'ora in poi, avranno sia un'esperienza video che un'esperienza audio migliorate.

A differenza della sezione video dei film IMAX Enhanced, compatibile con tutti i dispositivi ma variabile da pellicola a pellicola (al momento sono supportati solo i film del Marvel Cinematic Universe e Lightyear, pellicola spin-off di Toy Story realizzata da Pixar), il comparto audio migliorato sarà disponibile solo per dispositivi "certificati", la cui lista, disponibile sul sito web IMAX Enhanced, comprende TV Sony e Hisense e ricevitori di Denon, Marantz e JBL.

Resta comunque da capire quanto la feature interesserà al grande pubblico: l'etichetta IMAX Enhanced, infatti, si è rivelata incapace di attirare il pubblico generalista, come invece hanno fatto sigle rivali quali Dolby Atmos e Dolby Vision. Inoltre, non vi sono informazioni ufficiali circa un'estensione del formato a più pellicole su Disney+, andando oltre il Marvel Cinematic Universe.