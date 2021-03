Disney+, gli utenti lamentano problemi con gli abbonamenti ed i pagamenti

Giornata di problemi per Disney+. I gestori degli account social della piattaforma di streaming targata Disney infatti hanno annunciato di essere a conoscenza dei problemi riscontrati da alcuni utenti abbonati, che stamattina si sono ritrovati di fronte a vari messaggi d'errore.

Nello specifico, alcune persone che posseggono abbonamenti attivi lamentano la comparsa di messaggi d'errore in cui si legge che la sottoscrizione è scaduta. A quanto pare il tutto sarebbe legato ad alcuni disservizi con il sistema di pagamento, ma Disney fa sapere di essere al lavoro per risolvere.

"Siamo a conoscenza del fatto che alcune sottoscrizioni risultino scadute a causa di dati di pagamento incorretti o obsoleti. Ci terremo in contatto con i nostri clienti via email per informazioni più dettagliate. Vi ringraziamo per la pazienza" si legge nel tweet, a cui hanno risposto vari utenti infuriati che lamentano l'impossibilità anche a mettersi in contatto con il servizio clienti.

"Ho cambiato metodo di pagamento e nonostante ciò mi è arrivata un’altra mail che mi dice che se non aggiorno il metodo di pagamento mi disattivate l’abbonamento, è da ieri che sono in attesa con l’assistenza non so più come comportarmi" scrive un utente evidentemente contrariato. Un altro invece invita tutti alla calma e scrive che "basta aspettare. Lascia tutto come era e ti scaleranno i soldi. A noi è successo questa mattina ed è tutto a posto..semplicemente hanno i server pieni".

Di recente ha debuttato su Disney+ una nuova funzionalità per proteggere i bambini, che va a potenziale le impostazioni relative al Parental Control.