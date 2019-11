Disney+: alcuni utenti non riescono a visualizzare i contenuti ed effettuare il login

E' disponibile da poche ore negli Stati Uniti il nuovo servizio di streaming Disney+, ma secondo quanto riferito da Variety vari utenti starebbero lamentando problemi con l'accesso. Sui social media infatti si stanno moltiplicando le segnalazioni di iscritti che non riuscirebbero ad effettuare il login.

Altri invece affermano di avere problemi ad accedere a vari contenuti o ad usare alcune funzionalità del servizio.

Come spesso accaduto in questi casi, su Twitter molti hanno pubblicato screenshot per condividere i messaggi di errore su cui è presente una schermata che mostra i personaggi di Ralph Spacca internet con sotto un generico "impossibile connettersi a Disney+".

Un utente affermato di non essere in grado di accedere al primo episodio di "The Mandalorian", la serie di Star Wars con Jon Favreau, mentre un altro non è riuscito a vedere Lilli e il Vagabondo.

Alcuni hanno anche provato a mettersi in contatto con il servizio clienti, ma i tempi di attesa sarebbero superiori all'ora, probabilmente a causa dell'elevata mole di telefonate ricevute dai call center. Secondo Downdetector, alle 6:00 locali circa due terzi dei problemi riguardavano lo streaming video, ed un terzo problemi di accesso.

Ricordiamo che Disney+ debutterà in Italia il 31 Marzo 2020 e dovrebbe includere tutti i film di Star Wars in 4K HDR.