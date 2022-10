Disney vuole usare la cronologia di Disney+ per personalizzare l'esperienza di Disneyland

L’ultima idea di Disney prevede una maggiore integrazione tra Disney+ ed i parchi divertimento. In un’intervista rilasciata al Tech Live del Wall Street Journal, l’amministratore delegato del colosso dell’intrattenimento ha confermato che l’azienda è al lavoro su alcune interessanti novità.

Nella fattispecie, la casa di Mickey Mouse intende personalizzare le esperienze dei parchi e Disney+ (e viceversa) utilizzando la cronologia di visualizzazione ed i gusti personali degli utenti.

“Se sei su Disney Plus, dovremmo essere consapevoli di cosa è successo, cosa hai visto, cosa ti è piaciuto, l’ultima volta che hai visitato un parco e viceversa”, ha spiegato Chapek. “Quando sei in un parco, dovremmo sapere quali sono le tue abitudini di visione su Disney Plus.”

Il CEO ha citato come esempio la corsa di Pirati dei Caraibi, ed ha osservato che l’azienda potrebbe monitorare se gli utenti hanno fatto visita ad uno dei parchi per capire in che modo adattare i contenuti da proporre su Disney+. “Quello che potrebbero ottenere gli utenti è una programmazione speciale su misura per Pirati dei Caraibi, che sarebbe unica per le persone” ha concluso.

Il lancio di questo sistema però potrebbe non avvenire a stretto giro di orologio, e Chapek ha lasciato intendere che l’azienda sta attualmente studiando come integrarlo e svilupparlo.

Nel frattempo, negli ultimi giorni sono emerse ulteriori informazioni sull’abbonamento con pubblicità di Disney+.