Il Disneyland dedicato all'America che non ha mai aperto i battenti

Negli anni '90 Disney sognava di aprire un parco di divertimenti diverso da quelli che conosciamo. Avrebbe avuto un focus educativo, ma avrebbe anche dovuto mostrare il non plus ultra dell'innovazione tecnologica dell'epoca, facendo sfoggio di animatronics ultra-sofisticati, realtà virtuale e molto altro. Si sarebbe chiamato Disney's America.

Laddove i parchi tematici della Disney guardano principalmente (ma non esclusivamente) a mondi fantastici come quelli dei classici di Walt, della Pandora di Avatar o alle guerre stellari di Lucas, Disney's America avrebbe dovuto essere più realistico, attingendo direttamente dalla storia del Paese.

Una storia tutto fuorché semplice e priva di contraddizioni, sofferenza e periodi scuri. L'America del parco non sarebbe stata edulcorata, non completamente quantomeno. La Disney voleva prendere per le corna e rappresentare anche le pagine tragiche degli States, incluso lo schiavismo e la persecuzione dei nativi.

Una delle attrazioni principali di questo inedito Disneyland avrebbe messo i visitatori al centro dell'iconica guerra navale tra la USS Monitor e la CSS Virginia.

Non se ne fece nulla, il 28 settembre del 1994 Disney stacca completamente la spina al progetto, dopo interi mesi di critiche feroci da parte dell'opinione pubblica e dei media. A Disney ne dissero di tutti i colori, c'era chi non voleva che l'area che avrebbe ospitato il parco, la località di Haymarket in Virginia, venisse trasformata e distrutta dall'afflusso costante e intenso di turisti e visitatori, altri, più comprensibilmente, sostenevano che fare un parco di divertimenti dove si parla anche di schiavismo sarebbe stato estremamente di cattivo gusto, e che Disney non avesse gli strumenti per rappresentare adeguatamente la complessità della storia americana.

"Hanno perso un sacco di opportunità incredibili, e avrebbero potuto fare davvero un bel po' di cose fighe", ha sintetizzato l'esperto di storia della Disney Jim Hill.

Ci sarebbe stata un'attrazione in 3D che raccontava la storia degli americani, o meglio, della loro immigrazione dall'Europa al nuovo continente. Un'altra attrazione avrebbe sfruttato dei visori per la realtà virtuale (!) mettendo i visitatori all'interno della cabina di un caccia americano nel mezzo delle battaglie aeree della seconda guerra mondiale. Ci sarebbe stata una classica attrazione acquatica che ricreava il brivido delle rapide americane, mentre una montagna russa avrebbe sballottato i visitatori più bramosi di adrenalina all'interno di una acciaieria in fiamme. Ma purtroppo, di tutto questo non se ne è fatto nulla.

In galleria alcuni dei bozzetti dell'epoca che ci permettono di esplorare la visione della Disney per questo incredibile parco.