Il dispenser automatico smart Xiaomi per cani e gatti è già in offerta

A pochi giorni dall'annuncio dell'arrivo in Italia di alcuni prodotti smart di Xiaomi per animali, è già giunto il momento di approfondire un'offerta in tal senso. Infatti, il dispenser automatico Xiaomi Smart Pet Food Feeder è al centro di un'iniziativa promozionale.

A tal proposito, come annunciato mediante la pagina Facebook di Xiaomi Italia, fino alle ore 23:59 del 26 settembre 2022, salvo esaurimento scorte, ci sarà uno sconto di 50 euro sul prodotto. In parole povere, dato che usualmente il costo del dispenser automatico è pari a 149,99 euro, risulta adesso possibile pagarlo 99,99 euro sul portale Xiaomi.

Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a una soluzione dedicata agli amici a quattro zampe che permette anche di erogare cibo aggiuntivo tramite un'apposita app. Si tratta in generale di un dispenser automatico a disposizione di cani e gatti 24 ore su 24, che dispone di tempi e dosaggi fissi. Le lame di erogazione sono state testate per oltre 10.000 cicli.

Per il momento il prodotto è disponibile solamente mediante il sito Web di Xiaomi, anche se sappiamo che in un non meglio precisato futuro approderà anche su Amazon Italia. In ogni caso, se stavate valutando l'acquisto del dispenser automatico in seguito all'annuncio, ora sapete che è attiva una promozione.