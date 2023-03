Ci dispiace ma non siete ancora in grado di risolvere questa illusione ottica impossibile!

Jagran Josh ne ha fatta un’altra delle sue. Siamo sinceri, abbiamo scelto appositamente questa illusione ottica perché non siamo riusciti nemmeno noi a risolverla! In questo disegno vintage c’è un altro animale oltre al cervo, riuscite a capire dov’è?

La scorsa volta, avete molto apprezzato l’enigma visivo del “BINGO”, ma c’era da aspettarselo: è sicuramente un tipo di sfida ottica diversa da quelle che si trovano comunemente in rete; tuttavia, questa non vi lascerà l’amaro in bocca.

All’interno di siffatto disegno, oltre al Patronus di Severus Piton (o Snape), c’è anche quello di Ron Weasley! A parte scherzi, nell’immagine c’è un cane che si nasconde e il vostro obiettivo è stanarlo. Sarete in grado, anche questa volta, di portare la vittoria a casa? Buon divertimento!

Se state continuando a leggere, allora sarete sicuramente alla ricerca di un suggerimento, perciò ecco a voi: “Il cervo farebbe bene a stare attento a dove mette le zampe o rischia di colpire il cane!”. Ora non dovreste avere troppi problemi a trovare il nostro amico a quattro zampe.

Piaciuta questa illusione ottica? Fateci sapere qual è il vostro genere preferito, di modo che possiamo offrirvi sempre nuove prove. Nel frattempo, che ne dite di dare uno sguardo all’enigma dell'orso.