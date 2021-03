Display a 120Hz in arrivo su iPhone 13, ma non su tutti i modelli

Un nuovo rapporto pubblicato quest'oggi da The Elec, e diffuso da UBI Research, dà per fatto l'accordo tra Samsung ed Apple per la produzione degli schermi OLED TFT LTPO a 120 Hz per iPhone 13, la prossima generazione di smartphone del colosso di Cupertino che dovrebbe debuttare il prossimo autunno.

Secondo Ubi Research, Samsung Display starebbe convertendo la linea di assemblaggio attualmente utilizzata per gli schermi OLED TFT LTPS per dare il via alla produzione dei pannelli per iPhone 13, che saranno OLED TFT LTPO.

Come abbiamo avuto modo di raccontare lo scorso anno, inizialmente Apple aveva intenzione di includere i pannelli a 120Hz anche in iPhone 12, ma alla fine ha deciso di puntare tutto sul 5G in quanto intimorita dal fatto che il mix 120Hz/5G avrebbe ridotto in maniera significativa la durata della batteria.

Quest'ultimo aspetto spiega la scelta di Apple di puntare sugli schermi con tecnologia LTPO di Samsung, che sono più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali OLED e garantiscono anche una frequenza di aggiornamento di dinamica. Non è nemmeno da escludere la possibile introduzione della funzionalità always-on, proprio per gli importanti benefici rappresentati dal punto di vista energetico.

Nel rapporto si legge che solo gli iPhone 13 di fascia alta saranno dotati di pannelli LTPO, il che vuol dire che probabilmente la versione base ed il Mini dovrebbero seguire la falsariga degli iPhone 12.

Samsung sarà il fornitore esclusivo dei pannelli TFT LTPO, e la produzione dovrebbe iniziare già alla fine del primo semestre, dal momento che l'assemblaggio richiede più tempo rispetto agli OLED TFT LTPS.

Qualche giorno fa abbiamo anche riportato la notizia relativa al nuovo brevetto sul Touch ID ottenuto da Apple, che potrebbe farsi largo nella scheda tecnica di iPhone 13.