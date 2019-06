Display microLED su smartphone, smartwatch e TV entro il 2026: gli analisti sicuri

In un nuovo rapporto pubblicato da IHS Markit, i ricercatori sostengono che nel 2026 le spedizioni globali di display MicroLED toccheranno a quota 16 milioni, diventando di fatto prodotti di massa.

Le motivazioni sono da ricercare nella diminuzione delle spese di produzione: gli analisti sostengono che le vendite si attesteranno a meno di 1.000 unità tra il 2019 e 2020, in quanto ad oggi l'unico televisore che supporta la tecnologia è il mastodontico The Wall di Samsung che, però, viene utilizzato solo in ambito professionale a causa del costo elevato che raggiunge i 300.000 Dollari per il modello Ultra HD da 146 pollici.

I costi di produzione però scenderanno nei prossimi anni, e con essi anche i prezzi dei display microLED, il che consentirà alla tecnologia di trovare gradualmente il suo posto anche nel mercato di massa, in prodotti come smartwatch, televisori, sistemi di realtà aumentata ed ovviamente smartphone.

"Nonostante il prezzo estremamente elevato rispetto ai tradizionali pannelli LCD ed OLED, i display microLED offrono vantaggi in termini di luminosità ed efficienza energetica che li rendono un'alternativa attraente per l'utilizzo in prodotti ultra-piccoli ed ultra grandi" ha affermato Jerry Kang, direttore di IHS Markit, secondo cui "il processo di produzione di microLED consentirà ai fornitori di ridurre i costi nel tempo. Una volta che il processo è maturo, le vendite cominceranno a salire".

Della tecnologia Micro LED abbiamo parlato su queste pagine qualche settimana fa, in un articolo in cui abbiamo spiegato il funzionamento.