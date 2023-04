Niente display ProMotion per iPhone 15 'base': arriverà solo nel 2025

Dopo aver scoperto come funzioneranno i pulsanti allo stato solido di iPhone 15 Pro e Pro Max, un nuovo rumor sembra ora far luce sulle caratteristiche del display di iPhone 15 "base". Sfortunatamente, però, le specifiche tecniche di quest'ultimo non sembrano essere troppo diverse da quelle di iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

Ross Young, direttore di Display Supply Chain Consultants, ha infatti spiegato su Twitter che iPhone 15 non avrà un display ProMotion, poiché la tecnologia LTPO con refresh rate a 120 Hz arriverà solo sugli iPhone "base" del 2025. A conti fatti, ciò significa che anche iPhone 16, in arrivo a metà 2024, non riceverà lo schermo che invece già si trova su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Il display ProMotion, dunque, resterà esclusiva dei modelli Pro e Pro Max di iPhone fino ad iPhone 17, quando verrà esteso a tutta la lineup. Fino ad allora, i modelli base manterranno l'attuale schermo LTPS, che abbiamo trovato anche su iPhone 14 e iPhone 13. Il periodo di esclusiva del display LTPO a 120 Hz su iPhone "Pro", dunque, sarà di ben quattro anni, cioè dal 2021 (anno di iPhone 13) al 2025 (anno di iPhone 17).

Inoltre, Young ha anche svelato che iPhone 15 base avrà la Dynamic Island, come già previsto da diversi leak negli scorsi mesi. Allo stesso modo, sia iPhone 16 che iPhone 16 Pro avranno la Dynamic Island. Le cose cambieranno solo con iPhone 17 e iPhone 18, rispettivamente in arrivo nel 2025 e nel 2026: mentre i modelli base delle due linee manterranno il punch-hole "alla iPhone 14", le varianti Pro e Pro Max di queste ultime saranno dotate di un hardware per il Face ID sotto al display, che dovrebbe dunque unirsi ad una selfie-camera con tecnologia punch-hole di dimensioni molto inferiori rispetto a quelle attuali.

Questa tecnologia verrà poi estesa agli iPhone "base" con iPhone 19, in arrivo nel 2027. Sui modelli Pro e Pro Max di iPhone 19, però, Apple compirà un ulteriore passo avanti, poiché sia il Face ID che la selfie-camera verranno posizionati al di sotto del display degli smartphone, dicendo addio a notch e punch-hole per un design del pannello frontale composto dal solo schermo.