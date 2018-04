Display di terze parti non funzionanti, Apple risolve il bug con iOS 11.3.1

Qualche giorno fa abbiamo parlato del presunto problema riguardante i display non originali montati su iPhone 8 da parte di rivenditori di terze parti. Molti utenti infatti hanno segnalato l'impossibilità ad utilizzare i dispositivi a seguito del rilascio di iOS 11.3, a causa della mancata risposta agli input dati dagli utenti.

Evidentemente però non si trattava di una nuova politica aziendale della compagnia di Cupertino, ma di un semplice bug del sistema operativo.

Nelle scorse ore infatti Apple ha provveduto a rilasciare iOS 11.3.1, un nuovo minor update che pesa poco più di 30 megabyte e che va a correggere, tra gli altri, proprio il problema in questione.

L'aggiornamento può essere scaricato attraverso il menù Impostazioni e la sezione "Aggiornamento Software" direttamente dei dispositivi o, in alternativa, su iTunes.

Come sempre, Apple consiglia di effettuare il download dell'aggiornamento sotto WiFi e con la batteria carica almeno per il 50 per cento.

Si chiude quindi quella che sarebbe potuta diventare un'altra polemica con conseguenti class action per Apple, dal momento che molti utenti si stavano già muovendo per evitare un caso BatteryGate 2. Cadono quindi anche le ipotesi avanzate da alcuni, che parlavano di una sorta di chip presente sui display che li rende riconoscibili dal sistema, per permettere all'iPhone di individuare gli originali da quelli di terze parti.