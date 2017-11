DisplayMate: "Il display di iPhone X è il migliore in assoluto su smartphone"

ha rilasciato la propria recensione riguardante il display del nuovo iPhone X. La testata promuove a pieni voti ogni aspetto del nuovo schermopresente su iPhone X.

Stando a DisplayMate, iPhone X ha il miglior display mai visto su uno smartphone. Non mancano inoltre i complimenti a Samsung per aver sviluppato e prodotto l’incredibile hardware OLED di iPhone X. I primi ottimi voti arrivano per il "Precision Display Calibration", tecnologia che permette al pannello OLED prodotto da Samsung di avere una resa praticamente perfetta dei colori sotto ogni angolazione e condizione di luce, arrivando a coprire un’ampio spettro sia dello standard sRGB che di quello DCI-P3.

Un'altra nota positiva arriva per l’elevatissima luminosità del display, che lo rende perfettamente leggibile anche in condizioni di elevata luce ambientale. Il valore massimo di luminosità in tali situazioni arriva a 634 nits, maggiore anche dei 560 nits fatti registrare da Galaxy Note 8, ma la luminosità massima può arrivare fino a 809 nits per alcune piccole porzioni di schermo.

Ottimo il supporto al Mobile HDR e alla modalità Nigth Shift, oltre che alle tecnologie relative alla qualità visiva, come il True Tone e il Super Dim.

DisplayMate riferisce infine che: “Il display OLED dell’iPhone X ha la migliore precisione del colore mai vista su qualsiasi altro display che abbiamo testato. Si tratta di uno schermo indistinguibile dal perfetto”.