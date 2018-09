DisplayMate incorona iPhone XS Max: suo il miglior display del mercato degli smartphone

DisplayMate, come di consueto, ha pubblicato l'analisi sul display dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max , che sfoggiano schermi OLED da 5,8 e 6,5 pollici rispettivamente.

Il presidente della compagnia, Raymond M Soneira, in un attento rapporto sostiene che il pannello presente sull'XS Max avrebbe fatto registrare dei miglioramenti significativi rispetto a quello di iPhone X dello scorso anno, stabilendo nuovi standard e superando i record esistenti nel settore.

Tra i display analizzati, quello di iPhone XS Max sembra essere in grado di raggiungere un picco di luminosità a schermo intero di 660 nits per le gamme di colori sRGB e DCI-P3, rispetto a 634 nits di iPhone X e Samsung Galaxy Note 9.

Altre aree in cui sono stati registrati passi in avanti significativi sono l'accuratezza del colore e la riflettenza dello schermo, con quest'ultima che si avvicina ad un nuovo minimo storico del 4,7%. Un record che si aggiunge al più alto rapporto di contrasto mai registrato in scenari che prevedono forte illuminazione ambientale, il che si traduce in un'ottima visibilità esterna.

"Sulla base dei nostri numerosi test e misurazioni di laboratorio, iPhone XS Max riceve il nostro DisplayMate Best Smartphone Display Award, ottenendo la classificazione A+ ed il punteggio più alto mai registrato da DisplayMate, offrendo prestazioni di visualizzazione notevolmente migliori rispetto ad altri smartphone concorrenti" si legge nel rapporto.

Chiaramente l'iPhone XS utilizza la stessa tecnologia di iPhone XS Max, motivo per cui l'esperienza è simile.