DisplayMate: lo schermo del Galaxy S20 Ultra è il migliore di sempre su smartphone

Ad una settimana dalla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone Galaxy S20 di Samsung, è arrivata l'attenta analisi DisplayMate, che come sempre ha testato le prestazioni del pannello. A spiccare è lo schermo del Galaxy S20 Ultra, che secondo i redattori è attualmente il migliore del mercato.

Il Galaxy S20 Ultra, per chi non lo sapesse, sfoggia un display Dynamic AMOLED Quad HD+ da 6,9 pollici con risoluzione di 3200x1440 pixel certificato HDR10+, con cornici ultrasottili e minuscolo foro per la fotocamera anteriore.

DisplayMate sottolinea che la frequenza di aggiornamento di 120Hz rende lo scorrimento fluido, ma aiuta anche a prevenire l'affaticamento della vista ed i disturbi del sonno grazie al filtro per le luci blu.

Nell'analisi il dispositivo ha frantumato un'elevata quantità di record relativi alla precisione del colore, la massima luminosità di picco (1.342 nits), la minima riflettenza, ma anche la massima precisione di contrasto dell'immagine. E' stato rilevato anche il rapporto di contrasto più elevato, ed ha ottenuto la massima valutazione del contrasto sotto la luce ambientale, a cui si aggiunge la massima risoluzione dello schermo. E' stato rilevato anche un supporto dello spazio colore del 110% della gamma DCI.P3 e del 139% dello spazio sRGB.

Alla luce di queste analisi, il display del Galaxy S20 Ultra ha ottenuto il premio di "Best Smartphone Display Award", con un punteggio di A+, il più alto di sempre. L'analisi completa è disponibile a questo indirizzo.