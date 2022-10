DisplayPort 2.1, ecco le specifiche ufficiali del nuovo standard video!

A distanza di una manciata di mesi dalla certificazione dei primi dispositivi compatibili DisplayPort 2.0, VESA ha annunciato importanti novità per il futuro dello standard di trasmissione video in un comunicato ufficiale.

Ecco, quindi, il nuovo DisplayPort 2.1, che sarà perfettamente compatibile con i dispositivi certificati 2.0 nonostante le specifiche più esigenti, inclusi GPU, dock, dispositivi UHBR e più banalmente cavi, che siano essi full-size, Mini DisplayPort o Type-C.

Tra le migliorie, c'è un sostanziale avvicinamento alle specifiche USB4 PHY per raggiungere un punto comune tra le due tecnologie, oltre a un sistema ancora più affinato per la gestione della banda, sempre in vista di un maggiore impiego nel tunneling attraverso il collegamento USB4.

Questa maggiore efficienza nella trasmissione di pacchetti è tra i requisiti fondamentali per l'utilizzo dello standard di compressione DSC di VESA, che è in grado di garantire una qualità di visione superiore anche in caso di flussi HDR.

Oltre a ciò, arrivano nuove specifiche anche per i cavi: maggiore robustezza e lunghezza superiore, che si traduce in oltre due metri per i DP40 e oltre uno per i DP80, il tutto senza impatto sulle prestazioni UHBR. In particolare, si parla di ben 10 Gbps su quattro linee per i DP40 UHBR10, quindi fino a 40 Gbps totali. Per i DP80, invece, siamo nell'ordine dei 20 Gbps per linea, per un totale di 80Gbps per gli UHBR20.

Di recente si è aggiornato anche lo standard HDMI introducendo una nuova nomenclatura, che potrebbe rendere più confusionaria la sua interpretazione. Per saperne di più, vi lasciamo il nostro speciale sulle HDMI 2.1.