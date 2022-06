Disponibile nuovo aggiornamento opzionale per Windows 11: tanti bug fix utili

In seguito all’aggiornamento a sorpresa Windows 11 KB5013019, Microsoft anticipa il prossimo Patch Tuesday di giugno 2022 introducendo una nuova patch opzionale per l’ultima iterazione del suo sistema operativo per PC. Vediamo assieme quali sono le novità principali che porta con sé.

Precisiamo sin da queste prime righe che l’aggiornamento non dovrà essere per forza installato sui vostri computer, come detto in apertura: si tratta di una patch facoltativa che include esclusivamente bug fix utili per Windows 11, ma che arriveranno comunque con il prossimo Patch Tuesday del mese appena iniziato. Non troverete, pertanto, nuove funzionalità ed è generalmente una buona idea evitare di installare questa tipologia di update a meno che non ci siano correzioni di bug di cui avete immediatamente bisogno.

Detto ciò, come parte dell’aggiornamento facoltativo in questione troviamo innanzitutto il fix a un bug che esegue l’app AnyCPU come processo a 32 bit e il fix a un altro problema che impedisce l’aggiunta di un utente, gruppo o computer attendibile al sistema. Si tratta di correzioni che potrebbero risultare estremamente utili specialmente alle aziende, come potete ben capire.

La fascia consumer, d’altro canto, beneficerà di un fix che risolve lentezza più elevata del solito nella copia di file tra partizioni o unità. Allo stesso modo, nell'aggiornamento è stato risolto un problema raro che causava l'arresto anomalo di Excel e Outlook. Dulcis in fundo, si segnala la risoluzione di un problema per cui gli utenti non potevano ripristinare il proprio sistema operativo utilizzando i dischi di ripristino, e di un bug diffuso che causava l’arresto anomalo di app dipendenti da Direct3D 9. Se preferite leggere il changelog completo, vi rimandiamo alla pagina dedicata di Windows Latest.

A proposito di Windows 11, sono arrivati i nuovi driver NVIDIA per la versione 22H2 in arrivo tra settembre e ottobre.