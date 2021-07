Dove sarà disponibile DAZN sul digitale terrestre? Ecco cosa sappiamo ad oggi

È notizia di qualche giorno fa che sono iniziati i test del canale DAZN su digitale terrestre, ma le informazioni sul funzionamento ancora non sono arrivate, nonostante le indicazioni di TIMVision. Alcuni dettagli sono stati svelati da Veronica Diquattro.

L'amministratrice delegata, in un'intervista rilasciata ad il Corriere della Sera in cui ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi sulla tenuta delle reti DAZN, ha annunciato che la piattaforma di Perform ha acquistato delle frequenze sul digitale terrestre per tutti coloro che vivono in aree non provviste di connessione ad internet.

"Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale, nelle cosiddette zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il Wi-fi, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre. DAZN ha infatti acquisito le frequenze dal gruppo Cairo e potrà garantire la visione della rete anche nelle zone più impervie. Si tratta di frequenze DTT utilizzabili solo per chi, in quelle zone, avrà a disposizione un decoder per il digitale terrestre" ha spiegato la Diquattro.

Sostanzialmente quindi il canale DAZN su digitale sarà accessibile solo nelle aree bianche. Per tutti i dettagli sulla aree bianche, grigie e nere, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.

Ricordiamo che il TIMVision Box, ovvero il decoder di TIM, include un sistema che effettua lo switch al digitale terrestre durante lo streaming della Serie A, in caso di problemi.