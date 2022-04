Disponibile primo drop GPU AMD Radeon RX 6000 di aprile 2022: non perdetelo!

In seguito all’ultimo drop di GPU AMD di marzo 2022, il team rosso torna alla carica in questo primo giovedì di aprile 2022 proponendo il consueto drop settimanale di schede video Radeon RX 6000, le ultime giunte nei negozi e vendute sul sito ufficiale al prezzo più basso del mercato. Vediamo nuovamente come acquistarle.

Ormai i nostri lettori più affezionati lo sanno benissimo: alle 15:55 circa ore italiane AMD modificherà il negozio ufficiale per mostrare una schermata alternativa al tipico catalogo di prodotti, composto da CPU Ryzen sempre disponibili e GPU Radeon sempre esaurite, o meglio riservate al drop settimanale. La videata inedita chiederà l’autenticazione dell’utente, un passaggio necessario affinché il sistema possa evitare il solito flusso di scalper e bot pronti a occupare l’intera coda generata dal sistema.

Ebbene sì, perché AMD avvierà il drop posizionando gli utenti collegati in ordine casuale in una “sala di attesa virtuale”, dove sarà necessario avere molta fortuna per trovarsi in una posizione ottimale alla luce del flusso di consumatori interessati all’acquisto. Se vi troverete entro i primi 15 minuti di attesa, allora avrete buone chance di aggiudicarvi una scheda grafica AMD Radeon RX 6000 al prezzo migliore del mercato. Al momento del vostro turno dovrete solamente selezionare il prodotto di vostro interesse – o il migliore disponibile -, inserire i vostri dati per completare il pagamento e per la spedizione, e il gioco è fatto. Come sempre, vi auguriamo buona fortuna!

Nel frattempo, AMD sembra avere posticipato il lancio delle Radeon RX 6000 refresh.