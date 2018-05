Disponibile su Gmail la modalità offline. Come attivarla e come funziona

E' disponibile da oggi, a livello mondiale, la modalità offline per Gmail, che il colosso dei motori di ricerca aveva annunciato tempo fa ed ha finalmente lanciato per tutti i propri utenti. In questo breve articolo vedremo come funziona e soprattutto come abilitarla.

Come funziona

La funzione consente di scrivere email, cercare tra quelle salvate nella casella di sposta, archiviare e cancellare messaggi anche quando gli utenti non hanno a disposizione una connessione ad internet attiva.

Si tratta di una modalità di estremo interesse ed utilità per tutti coloro che sono soliti viaggiare e necessitano di documenti di lavoro anche in caso di mancata copertura dalle reti mobili (in caso di viaggi in treno, sotto le gallerie ad esempio) o nel caso in cui ci sia un'impossibilità ad utilizzare internet (in questo caso ci riferiamo principalmente ai viaggi in aereo).

Qualsiasi cosa si faccia in modalità offline, si sincronizzerà in automatico al primo accesso ad internet successivo.

Come si attiva

Per potervi accedere, bisogna utilizzare Gmail da Google Chrome 61 o successivi, ed abilitare il nuovo Gmail, come vi abbiamo mostrato in questa guida.

Una volta fatto questo, basta andare nel menù Impostazioni attraverso la rotellina presente in alto a destra, spostarsi nella tab "Offline" ed abilitare l'opzione "attiva posta offline".

A questo punto le impostazioni obbligatorie delle feature sono a discrezione degli utenti e delle esigenze.