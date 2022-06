Disponibile ho. 350 Giga, offerta solo Internet da 16,99 Euro al mese

A partire da ieri, 30 maggio 2022, l’operatore virtuale ho. Mobile ha reso disponibile sul territorio nazionale l’offerta “solo dati” ho. 350 Giga da 16,99 Euro al mese. Dopo avere analizzato, quindi, l’offerta inedita da 5,99 Euro attivabile presso punti vendita fisici, scopriamo assieme nel dettaglio i termini di questo nuovo piano tariffario.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di MondoMobileWeb, il secondo brand di Vodafone ha optato per l’introduzione di questo pacchetto denominato ho. 350 Giga seguendo, probabilmente, l’esempio di Iliad Dati 300 da 13,99 Euro. In questo caso ci troviamo dinanzi a un’offerta con 350 Giga di internet mobile in 2G e 4G ogni mese alla velocità massima di 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload, il tutto a 16,99 Euro al mese con attivazione a 9 Euro. Nel contatore ufficiale sono previsti, poi, 5 minuti di chiamate e 5 SMS al mese verso qualsiasi numero nazionale fisso o mobile.

Se siete già clienti ho. Mobile, tuttavia, potrete accedere a uno sconto sulla mensilità che diventa pari a 14,99 Euro. Se quindi avete già una SIM con qualsiasi offerta voce e dati attiva, la seconda SIM con ho. 350 Giga costerà meno ogni mese; disattivando la prima scheda, il prezzo tornerà a 16,99 euro al mese. Specifichiamo in conclusione che questa offerta, al momento della scrittura della notizia, è disponibile esclusivamente presso i negozi fisici ho. Mobile e richiederà inoltre il pagamento di 30 Euro per la prima mensilità e la ricarica per quella successiva.

Nel frattempo, ci si prepara al debutto dell’operatore virtuale Ovunque Mobile.