Disponibile iOS 12.0.1: risolti i problemi di ricarica e col WiFi su iPhone XS

Prima patch per iOS 12, che risolve molti dei problemi segnalati dagli utenti su iPhone XS. Nella serata di ieri infatti il colosso di Cupertino ha diffuso al pubblico iOS 12.0.1 per iPhone ed iPad.

Il pacchetto, disponibile via iTunes ed OTA, ha un peso di circa 90 megabyte ed affronta molti dei problemi di cui vi avevamo parlato nelle scorse settimana.

In particolare, Apple ha risolto alcuni bug che avevano minato il corretto funzionamento della nuova generazione di iPhone. Nel changelog, che vi proponiamo come sempre in calce, si legge che gli sviluppatori hanno affrontato il problema che provocava la mancata ricarica tramite cavo Lightning del dispositivo, ma anche il bug che causava disservizi con le reti WiFi.

Correzioni anche per iPad ed il Bluetooth, che a quanto pare non risultava più disponibile.

Di seguito la lista completa delle modifiche:

Risolve un problema per cui, se collegati a un cavo Lightning, alcuni iPhone XS potevano non caricarsi immediatamente.

Risolve un problema per cui alcuni iPhone XS potevano riconnettersi alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz invece di 5 GHz.

Ripristina la posizione originale del pulsante “.?123” sulla tastiera di iPad.

Risolve un problema per cui non era possibile visualizzare i sottotitoli su alcune app video.

Risolve un problema per cui il Bluetooth poteva non essere più disponibile.

Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software, vi rimandiamo alla pagina dedicata.