Disponibile Kena 7,99 Special con bonus natalizi: 200 Giga e buono Amazon da 10 Euro

Dopo l’offerta limitata lanciata per il Black Friday, Kena torna alla carica con l’offerta Kena 7,99 Special in versione natalizia. L’offerta base è già nota a chi sta cercando un’offerta mobile competitiva da tempo, ma verso le festività di Natale ottiene un pacchetto promozionale extra con bonus importanti, tra cui un buono Amazon.

Prima di tutto vediamo cosa include Kena 7,99 Special. Il pacchetto in questione prevede mensilmente minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero italiano, fisso o mobile, SMS illimitati e 100 Giga di traffico mobile in 4G, il tutto alla cifra di 7,99 Euro al mese. Con la promozione natalizia, però, gli utenti interessati otterranno 100 Giga aggiuntivi per i primi 30 giorni e un buono Amazon da 10 Euro. Complessivamente, dunque, per il primo mese i clienti potranno godere di un totale di ben 200 Giga.

Per aggiudicarsi tutto ciò sarà necessario essere nuovi clienti Kena interessati a effettuare la portabilità da operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, Spusu, Feder Mobile e altri brand minori. L’attivazione della scheda SIM e il suo acquisto saranno entrambi gratuiti.

Il buono Amazon da 10 Euro sarà erogato dall’operatore telefonico solamente in seguito al primo rinnovo successivo all’attivazione, da effettuare entro e non oltre il 31 maggio 2022. Nelle ore successive o entro i 180 giorni seguenti, Kena provvederà a consegnare ai clienti il buono regalo via SMS. Si ricorda, in conclusione, che questa offerta varrà da domani, 14 dicembre 2021, fino al 21 dicembre.

Al momento sono attive anche altre promozioni telefoniche natalizie, come le offerte WindTre Christmas Edition.