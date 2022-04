Disponibile nuovo lotto schede video AMD al prezzo di listino: come acquistarle

Non poteva mancare anche questo giovedì 21 aprile 2022 il tipico drop settimanale di GPU AMD di ultima generazione vendute al prezzo di listino: dopo il secondo lotto venduto la settimana scorsa, torniamo ancora una volta a spiegare ai nostri nuovi lettori come acquistare le schede grafiche Radeon RX 6000 in queste occasioni.

Il procedimento è piuttosto semplice, in realtà, e non è cambiato rispetto all’inizio dell’iniziativa: AMD alle 15.55 ore italiane modificherà la pagina Web del sito ufficiale mostrando ai consumatori connessi una schermata completamente diversa, nella quale verrà richiesto l’utilizzo di una e-mail e la compilazione di un codice CAPTCHA affinché la società possa accertarsi che siate esseri umani e non bot comandati da scalper a caccia dell’affare.

A questo punto non vi resterà che attendere pazientemente un nuovo cambio di videata, tramite il quale AMD vi inserirà casualmente in una coda virtuale insieme alle altre persone connesse. Qui entrerà in gioco il fattore “buona sorte”: dovesse giocare in vostro favore, allora vi troverete tra i primi in ordine di attesa; con ciò si intende che tempistiche stimate sopra i 15-20 minuti con ogni probabilità indicheranno l’impossibilità di acquistare una scheda video della gamma Radeon RX 6000.

Altrimenti, il sistema vi consentirà di scegliere dal catalogo di schede grafiche disponibili quella di vostro interesse. Una volta compilati i campi relativi a pagamento e indirizzo di spedizione, vi basterà attendere pazientemente l’arrivo della scheda video. Che altro aggiungere, buona fortuna!

Giusto ieri AMD ha lanciato in Italia il processore Ryzen 7 5800X3D, le cui scorte sono già esaurite.