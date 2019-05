Disponibile il nuovo volantino Trony, arrivano gli 'Sconti Galattici'

Sarà disponibile fino al 24 Maggio il nuovo volantino Trony che propone gli Sconti Galattici. Come sempre in questi casi, sono tante le promozioni proposte sui prodotti d'elettronica ed informatica, vediamo le più interessanti.

Partiamo con il televisore LG 55SK8100 da 55 pollici, che può essere acquistato al prezzo scontato di 695 Euro, il 20% in meno rispetto agli 869 Euro di listino. In sconto è anche presente il modello . 55UK6470, a 550 Euro dai precedenti 649 Euro, per un risparmio netto del 15%. Sempre dal fronte dei televisori, troviamo anche l'LG 65UK6400 da 65 pollici a 665 Euro, il 22% in meno se confrontato al prezzo di listino di 849 Euro.

In sconto anche le AirPods di nuova generazione: il modello con custodia di ricarica wireless passa a 200 Euro, mentre il modello con la custodia classica è disponibile a 160 Euro. Sempre dal fronte degli auricolari, citiamo anche le BeatsX di Apple a 90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata tramite la pagina ufficiale del volantino.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

