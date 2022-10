Disponibile offerta bomba Fastweb: Mobile Light a 5,95 euro al mese con 50 GB in 5G

Proprio nel giorno successivo alla nostra analisi dell’offerta WindTre da 5,99 euro al mese con 100 Giga in 4G, proponiamo nelle nostre pagine una ottima promozione di un altro operatore: Fastweb Mobile Light da 5,95 euro al mese con 5G incluso, disponibile anche per il mese di ottobre 2022.

Fastweb Mobile Light risulterà attivabile fino al 31 ottobre 2022 per tutti i nuovi clienti Fastweb con o senza portabilità da altri brand. Il bundle dati include chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, oltre ad alcune destinazioni estere come Australia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna; 100 SMS e anche 50 Giga con supporto al 5G, il tutto al già citato prezzo mensile di 5,95 euro.

L’attivazione può essere effettuata presso i punti vendita dell’operatore, pagando un contributo iniziale di 20 euro (10 euro di ricarica e 10 euro per la SIM), oppure online sul sito ufficiale Fastweb pagando solamente i 5,95 euro necessari per la prima mensilità. All’attivazione, inoltre, è possibile scegliere tra la ricarica manuale e quella automatica a seconda delle proprie preferenze.

Tra gli altri dettagli della promozione notiamo la disponibilità di 6 Giga di traffico dati mensile in Roaming UE, e un meccanismo extrasoglia che applica 0,05 euro per SMS, 0,05 euro per minuto di chiamate, e blocco della navigazione in caso di esaurimento dei Giga. Per questi ultimi, in alternativa, è possibile scegliere di aggiungere Giga pagando una quota aggiuntiva pari a 6 euro.

In chiusura, vi rimandiamo alle offerte Iliad disponibili a ottobre 2022 per soddisfare la curiosità di tutti coloro che vogliono cambiare operatore.