Disponibile offerta ho. Mobile 100 Giga da 7,99 Euro al mese: dettagli per la portabilità

Negli ultimi giorni abbiamo visto nel dettaglio l’offerta ho. Mobile da 2,99 Euro al mese, ma non si tratta dell’unico, nuovo piano tariffario proposto dall’operatore virtuale basato su rete Vodafone. Tra i più recenti appare anche il piano ho. 7,99 100 Giga, accessibile a tutti i clienti che intendono effettuare la portabilità del proprio numero.

Come ripreso da MondoMobileWeb e come si può intuire dal nome stesso dell’offerta, ho 7,99 100 Giga nel pacchetto include 100 Giga di traffico Internet in 4G ogni mese, assieme a minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e pure SMS illimitati verso tutti, all’interessante cifra di 7,99 Euro al mese. Non manca nel bundle anche Internet in Roaming UE, EEA e Regno Unito, per ben 4,4 Giga al mese.

L’attivazione non prevede alcun costo aggiuntivo, però è necessario pagare il prezzo standard della scheda SIM pari a 0,99 Euro. In caso di attivazione online con spedizione a domicilio o ritiro presso edicole convenzionate, invece, la spesa iniziale è pari a 8,99 Euro in cui rientrano la SIM e la ricarica iniziale per la prima mensilità. La portabilità potrà essere effettuata da qualsiasi nuovo cliente ho. Mobile che proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, Spusu, Fastweb e altri operatori virtuali minori.

Per i più curiosi che vogliono sapere qualche dettaglio in più su ho. Mobile, recentemente abbiamo visto anche che differenza c’è tra ho. Mobile e Vodafone.