Disponibile da oggi in Italia l'iconico Nokia 8110

HMD Global ha annunciato che il Nokia 8110, la riedizione dello storico smartphone "a banana", svelato nel corso del MWC, è disponibile in Italia, dopo la presentazione avvenuta al Mobile World Congress.

Rivisitando il leggendario Nokia 8110, questo feature phone 4G si caratterizza per un elegante slider design leggermente curvo. E ti offre la possibilità di ‘scollegarti’, divertirti e rilassarti con la certezza di avere con te tutte le funzionalità essenziali di uno smartphone.

Caratterizzato dal classico slide per accettare o terminare la chiamata, lo smartphone include anche una meccanica tattile, ed una scocca che assicura durabilità ed affidabilità.

Il Nokia 8110 consente chiamate VoLTE ed è adatto per chiunque desideri un feature phone 4 G iconico o un companion phone. Con l’accesso all’app store per scaricare favoriti come Google Assistant, Google Maps, Google Search e Twitter, Nokia 8110 è in grado di inviare e ricevere email, importare i contatti e sincronizzare il calendario con Gmail. Per un’operatività fluida, il Nokia 8110 è dotato della piattaforma Qualcomm 205 Mobile Platform e con la connessione Wi-Fi si trasforma in un hotspot portatile per condividere la connessione internet con altri device, amici e parenti.

“Questo classico rivisitato rappresenta un’innovazione in termini di design e funzionalità. Con caratteristiche tattili vincenti ispirate dal leggendario ‘banana phone’, intuitivo e divertente, con connettività 4G e tutte le principali app, il Nokia 8110 è stato creato per stare nel palmo della mano”, commenta Alberto Colombo, General Manager di HMD Global Italia.

Disponibile nei colori nero e giallo, il Nokia 8110 viene commercializzato a un prezzo consigliato di 89 Euro.