Disponibile da oggi in Italia la nuova aspirapolvere Dyson V15 Detect

Dyson lancia oggi in Italia la new entry della propria gamma di aspirapolveri senza fili, il Dyson V15 Detect. Si tratta di un'aspirapolvere con laser integrato nella spazzola Fluffy, in grado di rilevare le particelle di polveri invisibili all'occhio nudo per garantire un'aspirazione ancora più potente.

E' presente anche un sensore piezoelettrico che misura e classifica costantemente le particelle di polvere rilevate. Presente ovviamente anche uno schermo LCD integrato, che mostra dimensioni e numero di particelle, ma il nuovo V15 Detect include anche un sistema di aspirazione che si adatta in maniera intelligente grazie al motore Dyson Hyperdymium che aumenta la potenza di aspirazione quando viene rilevata una maggiore concentrazione di polvere. La scheda tecnica è composta anche da un mini tubo spazzola anti groviglio che cattura anche i capelli ed i peli degli animali in maniera veloce grazie alla pulizia motorizzata per gli spazi ridotti.

In termini di potenza di aspirazione, il V15 Detect si ferma a 240 AirWatt, mentre il peso è di 3 chilogrammi. Il prezzo è in linea con gli altri modelli, quindi 699 Euro. Nella scheda tecnica Dyson parla di un'autonomia massima di 60 minuti con quattro ore e mezza di ricarica. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Dyson.

Ricordiamo che qualche giorno fa abbiamo anche pubblicato un approfondimento sulla durata delle batteria dei Dyson.