Disponibile da oggi la nuova versione di Sky Q: tante novità per gli utenti!

Dopo una lunga fase di test con alcuni abbonati, è disponibile da oggi per tutti la nuova versione di Sky Q. La pay tv ha infatti dato il via al rollout pubblico del nuovo aggiornamento software per i decoder che mira a rendere l'esperienza più facile ed immediata.

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella nostra prova del nuovo Sky Q, gli ingegneri hanno rinnovato l'interfaccia widescreen, ma anche ripensato le pagine vetrina allo scopo di fornire un maggiore impatto visivo ed una gestione più semplice dei programmi. Potenziato anche il controllo vocale, definito "ancora più ricco di parole chiave", allo scopo di agevolare la ricerca dei propri programmi preferiti. Da quest'ultimo fronte citiamo anche la possibilità di accedere a sezioni dedicate come le Collection di Sky Cinema semplicemente utilizzando i controlli vocali.

Le nuove pagine vetrina sono state pensate per immergere il cliente nell'esperienza di visione e fare in modo che possa iniziare o continuare la riproduzione dei contenuti in maniera più facile tramite i pulsanti dinamici che renderanno più facilmente individuabili le funzioni maggiormente usate.

Cosa ne pensate? Avete installato l'aggiornamento? Come sempre fatecelo sapere attraverso la sezione commenti.

Sky sottolinea che questo update rappresenta un'altra evoluzione di un ecosistema che vede anche la presenza di app come Netflix, DAZN, YouTube, Spotify e Mediaset Play.