Disponibile lo Spotify Wrapped 2023 in Italia: ecco come visualizzarlo!

A poche ore dal lancio dell’Apple Music Replay, Spotify ha lanciato lo Spotify Wrapped 2023, l’annuale iniziativa che permette agli utenti di visualizzare le canzoni, album e generi più ascoltati durante i 365 giorni appena trascorsi.

Come vedere lo Spotify Wrapped 2023?

La notifica non è ancora arrivata a tutti, ma collegandosi al sito web dello Spotify Wrapped 2023 è possibile accedere all’interfaccia grafica, che riprende quella delle Stories di Instagram, per poter scoprire ciò che avete ascoltato di più durante il 2023.

Spotify, analogamente a quanto fatto negli scorsi anni, dà anche la possibilità di aggiungere alla propria libreria la playlist ad hoc “Spotify Wrapped 2023” che include tutte le canzoni più ascoltate. Ovviamente non c’è solo spazio per la musica, ma anche per i podcast che sono sempre più centrali nella strategia di Spotify da qualche anno: nelle classifiche sarà infatti presente anche il minutaggio del podcast che avete ascoltato di più.

Per quanto riguarda la musica, c’è una novità: quest’anno infatti nel Wrapped è presente un video messaggio dell’artista che avete ascoltato di più. Alcuni hanno ricevuto un videomessaggio da Taylor Swift, altri da Billie Joe Armstrong dei Green Day, altri da Dave Grohl dei Foo Fighters.



E voi, cosa avete ascoltato?