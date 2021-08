Disponibile TIM Power Pro, offerta da 8,99 Euro al mese per chi proviene da WindTre

Se a luglio TIM ha proposto le offerte TIM Wonder per la portabilità da altri operatori virtuali, a partire da oggi, lunedì 9 agosto 2021, è disponibile la nuova offerta mobile TIM Power Pro da 8,99 Euro al mese dedicata a chi proviene da WindTre: vediamo come attivarla e cosa include nel pacchetto.

Come ripreso anche dai colleghi di MondoMobileWeb, TIM Power Pro propone minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili assieme a 50 Giga al mese di Internet mobile in 4G a 8,99 Euro al mese su credito residuo; mancano, dunque, gli SMS.

Si segnala che TIM potrebbe attivare automaticamente anche il servizio Safe Web Plus da 1,99 Euro al mese con prima mensilità gratuita: per chi non lo sapesse, si tratta di un servizio pensato per proteggere gli utenti da malware, tentativi di phishing e durante la navigazione in rete. Se non risulta di vostro interesse, basterà esplicitare la disattivazione al rivenditore prima della creazione della SIM. L’offerta in questione è infatti attivabile soltanto nei rivenditori autorizzati e aderenti all’iniziativa, e soltanto da parte di nuovi clienti TIM che intendono effettuare la portabilità da WindTre.

Tra gli altri dettagli di TIM Power Pro notiamo inoltre che in Roaming nell’Unione Europea sono disponibili massimo 5 Giga mensili di traffico Internet, mentre chiamate ed SMS verranno tariffati alle stesse condizioni nazionali; ancora, in caso di credito insufficiente al momento del rinnovo l’offerta verrà sospesa fino a massimo 180 giorni e il cliente dovrà pagare a consumo secondo il profilo tariffario base.

A proposito di TIM, ricordiamo che dal 1° settembre 2021 ci saranno nuove rimodulazioni per la rete fissa.